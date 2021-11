Pechino 2022: svolti test nel Villaggio Olimpico

(XINHUA) - PECHINO, 21 NOV - Una serie di test a 360° sono stati effettuati al Villaggio Olimpico e Paralimpico di Pechino 2022 questo fine settimana, con 2.415 partecipanti coinvolti nei test di check-in, alloggio, ristorazione e tamponi molecolari per il Covid-19.

Situato nella parte meridionale del National Olympic Sports Center, il Villaggio è costituito da 20 edifici, che ospiteranno 2.338 partecipanti delle Olimpiadi e 1.040 partecipanti delle Paralimpiadi.

Ju Qiang, vice direttore del dipartimento alloggi del Villaggio, ha dichiarato che gli atleti potranno regolare l'ampiezza e la lunghezza del letto fino a 2,4 metri per assicurarsi un buon riposo.

"Il Villaggio fornirà cibo 24 ore su 24 agli atleti durante i Giochi, e sarà servito un menù di 678 piatti per gli sportivi di differenti origini culturali progettato per soddisfare le varie esigenze dietetiche, tenendo anche in considerazione la diversità religiosa", ha precisato Ji Ye, vice direttore del dipartimento ristorazione.

Yang Jingfeng, vicedirettore del dipartimento di assistenza completa, ha dichiarato: "Il Villaggio sarà una casa per gli atleti e i funzionari durante i Giochi, che coincideranno con la Festa di Primavera cinese, quindi organizzeremo attività di scambio culturale per aiutare i nostri amici da tutto il mondo a sperimentare la nostra cultura tradizionale".

Secondo gli organizzatori, il Villaggio inizierà le operazioni di prova per le Olimpiadi il 23 gennaio e aprirà ufficialmente il 27 gennaio, quindi nei due mesi precedenti, il personale risolverà qualsiasi problema possa emergere, contribuendo a realizzare dei Giochi Olimpici Invernali semplici, sicuri e splendidi. (XINHUA)