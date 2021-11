Cina: trovate antiche rovine e beni culturali

(XINHUA) - CHANGCHUN, 21 NOV - Gli archeologi della provincia di Jilin, nel nord-est della Cina, hanno scoperto diverse rovine dell'antico Regno di Fuyu nel sito di Yong'an, nella città di Jilin, secondo l'istituto provinciale di ricerca per i beni culturali e l'archeologia.

Il sito di Yong'an si trova nel distretto di Fengman della città di Jilin. Gli archeologi hanno scoperto il sito nel 2018.

Finora, sono stati scavati 1.000 metri quadrati, ha detto Wang Cong, capo della squadra di archeologi.

Gli archeologi hanno trovato mattoni decorativi, piastrelle e altri componenti architettonici e frammenti di ceramica, nonché i resti di due case e di un pozzo appartenenti a diversi periodi storici.

"La scoperta del pozzo dimostra che gli antichi abitanti della zona avevano esperienza nella perforazione e nell'utilizzo di pozzi non più tardi del periodo del Regno Bohai (698-926)", ha dichiarato Wang. Attraverso lo scavo del pozzo, gli archeologi hanno ricostruito la tecnologia di perforazione utilizzata in questo periodo storico. "Il pozzo è profondo 7 metri", ha precisato Wang.

È raro trovare resti di case del regno di Fuyu, regime etnico del nord-est della Cina esistito tra il II secolo a.C. e il 494 d.C. Ciò indica che il sito di Yong'an contiene le vestigia residenziali del Regno di Fuyu. Fornisce anche nuovi dati per ricostruire ulteriormente le condizioni di vita del suo popolo e per studiare i resti circostanti dello stesso periodo, ha concluso Wang. (XINHUA)