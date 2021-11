Cina: realtà virtuale applicata all'Opera di Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 21 NOV - Immersa nella melodia del Jinghu, uno strumento musicale usato nell'Opera di Pechino, una replica virtuale assistita dall'intelligenza artificiale del maestro dell'Opera di Pechino Mei Lanfang ha camminato verso il centro del palcoscenico a passo leggero tenendo un ventaglio pieghevole.

Le vivide scene si sono svolte nel laboratorio per avatar virtuali del Beijing Institute of Technology (Bit). Nel 2020, la Central Academy of Drama (Cad) di Pechino e il Bit hanno lanciato insieme questo progetto di ricerca sul benessere sociale che mira a creare un 'artista digitale dell'Opera di Pechino' interattivo.

Mei Lanfang (1894-1961) è stato un artista cinese di fama mondiale dell'Opera di Pechino che ha dato importanti contributi al miglioramento e alla divulgazione di questa forma d'arte.

"L'informatica e l'intelligenza artificiale sono state utilizzate per creare la versione digitale di Mei", ha dichiarato Weng Dongdong, ricercatore del Bit.

Il viso, la postura, il tono, l'abbigliamento, gli oggetti di scena e così via, tutti i dettagli che ruotano intorno a una persona nella vita reale devono essere digitalizzati e visualizzati prima di replicare il soggetto nel mondo virtuale.

Tuttavia, non è mai facile digitalizzare i defunti perché non è più possibile raccogliere i loro dati tridimensionali.

"Abbiamo raccolto moltissime foto storiche di Mei e ci siamo rivolti ai professionisti Central Academy of Fine Arts di Pechino per creare una sua scultura basata sulle immagini. In seguito, l'abbiamo scansionata con uno scanner laser ad alta precisione per ottenere la struttura facciale digitale di Mei", ha spiegato Weng.

Secondo il ricercatore, di per sé una scultura è priva di caratteristiche microscopiche della pelle e dei capelli, così la squadra ha trovato un imitatore di Mei, ha raccolto i suoi dati facciali, ha registrato alcune espressioni di base, e le ha 'trapiantate' sull'immagine digitale.

"Sono stati invitati esperti di chirurgia plastica per effettuare una consulenza, in modo da aiutare a ottenere la maggiore precisione possibile della replica facciale", ha aggiunto Weng.

Secondo Song Zhen, direttore del Center for Advanced Research on Digitalization of Traditional Drama della Cad, la squadra ha esaminato decine di documenti e visitato molte sartorie di Pechino nel tentativo di vestire l'immagine virtuale.

"Abbiamo scoperto che i costumi di Mei erano cuciti con filo d'oro, una tecnica che non è più in uso. Ma siamo riusciti a trovare dei campioni di stoffa tramandati dal passato", ha detto Song, aggiungendo che, con l'aiuto di esperti nel campo dell'Opera di Pechino, la squadra ha individuato gli abiti più adatti e li ha scannerizzati per ottenere i dati.

"Prima di intraprendere il progetto, non avevamo idea che avrebbe comportato così tante conoscenze da vari campi professionali e una ricerca così estesa", ha affermato Weng, aggiungendo che ci sono ancora molti dettagli da mettere a punto, compresi i costumi e i copricapo che Mei indossava per le sue performance.

Stando a Weng, in futuro inviteranno gli artisti dell'Opera di Pechino a imitare Mei che si esibisce per le riprese in movimento. Per quanto riguarda la voce digitale dell'attore, la squadra di ricerca ha dovuto ricrearla attraverso l'emulazione poiché la maggior parte delle registrazioni audiovisive esistenti di Mei hanno una scarsa qualità del suono.

"In futuro, speriamo di creare un personaggio immersivo e interattivo di Mei, che permetterà al pubblico di apprezzare la sua interpretazione dell'Opera di Pechino e di interagire virtualmente con lui in tempo reale indossando delle cuffie VR (per realtà virtuale)", ha dichiarato Weng, esprimendo la speranza che la tecnologia possa essere applicata anche per la divulgazione della scienza e per scopi educativi.

"Mio nonno è morto nel 1961, ma con l'assistenza della tecnologia d'avanguardia, i giovani possono guardare le sue performance e conoscerlo. È molto importante.", ha sottolineato Fan Meiqiang, nipote di Mei.

"La combinazione della tecnologia e dell'eccellente cultura tradizionale cinese può incuriosire il pubblico verso l'Opera di Pechino e aiutarlo a capire meglio la quintessenza della nostra cultura", ha concluso Weng. (XINHUA)