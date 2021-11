Cina: realtà virtuale applicata all'Opera di Pechino (3)

(XINHUA) - PECHINO, 21 NOV - Stando a Weng, in futuro inviteranno gli artisti dell'Opera di Pechino a imitare Mei che si esibisce per le riprese in movimento. Per quanto riguarda la voce digitale dell'attore, la squadra di ricerca ha dovuto ricrearla attraverso l'emulazione poiché la maggior parte delle registrazioni audiovisive esistenti di Mei hanno una scarsa qualità del suono.

"In futuro, speriamo di creare un personaggio immersivo e interattivo di Mei, che permetterà al pubblico di apprezzare la sua interpretazione dell'Opera di Pechino e di interagire virtualmente con lui in tempo reale indossando delle cuffie VR (per realtà virtuale)", ha dichiarato Weng, esprimendo la speranza che la tecnologia possa essere applicata anche per la divulgazione della scienza e per scopi educativi.

"Mio nonno è morto nel 1961, ma con l'assistenza della tecnologia d'avanguardia, i giovani possono guardare le sue performance e conoscerlo. È molto importante.", ha sottolineato Fan Meiqiang, nipote di Mei.

"La combinazione della tecnologia e dell'eccellente cultura tradizionale cinese può incuriosire il pubblico verso l'Opera di Pechino e aiutarlo a capire meglio la quintessenza della nostra cultura", ha concluso Weng. (XINHUA)