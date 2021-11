Cina: realtà virtuale applicata all'Opera di Pechino (2)

(XINHUA) - PECHINO, 21 NOV - Secondo il ricercatore, di per sé una scultura è priva di caratteristiche microscopiche della pelle e dei capelli, così la squadra ha trovato un imitatore di Mei, ha raccolto i suoi dati facciali, ha registrato alcune espressioni di base, e le ha 'trapiantate' sull'immagine digitale.

"Sono stati invitati esperti di chirurgia plastica per effettuare una consulenza, in modo da aiutare a ottenere la maggiore precisione possibile della replica facciale", ha aggiunto Weng.

Secondo Song Zhen, direttore del Center for Advanced Research on Digitalization of Traditional Drama della Cad, la squadra ha esaminato decine di documenti e visitato molte sartorie di Pechino nel tentativo di vestire l'immagine virtuale.

"Abbiamo scoperto che i costumi di Mei erano cuciti con filo d'oro, una tecnica che non è più in uso. Ma siamo riusciti a trovare dei campioni di stoffa tramandati dal passato", ha detto Song, aggiungendo che, con l'aiuto di esperti nel campo dell'Opera di Pechino, la squadra ha individuato gli abiti più adatti e li ha scannerizzati per ottenere i dati.

"Prima di intraprendere il progetto, non avevamo idea che avrebbe comportato così tante conoscenze da vari campi professionali e una ricerca così estesa", ha affermato Weng, aggiungendo che ci sono ancora molti dettagli da mettere a punto, compresi i costumi e i copricapo che Mei indossava per le sue performance. (SEGUE)