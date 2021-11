Cina: manifattura cinese diventa digitale

(XINHUA) - HEFEI, 21 NOV - In un batter d'occhio, un computer portatile viene sfornato dalle laboriose linee di produzione della LCFC (Hefei) Electronics Technology Co. Ltd., la più grande base di R&S e produzione di Pc del gigante tecnologico cinese Lenovo.

Il processo un tempo complicato della produzione di computer, che include l'ordine del prodotto, la progettazione, la produzione e il collaudo, può ora essere realizzato toccando delle tastiere nella fabbrica situata nella provincia dello Anhui, nella Cina orientale.

Alla quarta World Manufacturing Convention in corso a Hefei, capoluogo provinciale di Anhui, la LCFC ha mostrato non solo i suoi ultimi prodotti, ma anche un sistema Internet industriale di classe internazionale che le ha permesso di produrre quasi 39 milioni di unità di tutti i tipi di computer e server nell'anno fiscale 2020.

La convention, che ha visto la partecipazione di oltre 400 imprese, ha preso il via venerdì con il tema 'innovation-driven, digitally empowered: global manufacturing industry aligned for high-quality growth' (guidata dall'innovazione, potenziata dal digitale: l'industria manifatturiera globale allineata per una crescita di alta qualità).

L'evento di quattro giorni è impostato per promuovere la produzione di alta qualità e stimolare la cooperazione tra la Cina, potenza produttiva globale, e il resto del mondo. (SEGUE)