Cina: manifattura cinese diventa digitale (3)

(XINHUA) - HEFEI, 21 NOV - TRASFORMAZIONE VERDE La convention sulla produzione di quest'anno, che copre un'area di oltre 43.000 metri quadrati, presenta vari seminari industriali, eventi di matchmaking per il business, mostre di veicoli a nuova energia (Nev), produzione intelligente e prodotti importati.

Qui ieri è stato tenuto un forum parallelo sui Nev per favorire gli scambi internazionali e la cooperazione nel contesto degli interventi della Cina atti a tagliare le emissioni di carbonio.

Esperti di associazioni industriali e rappresentanti di case automobilistiche come Volkswagen e Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd (Jac) hanno discusso una serie di argomenti, comprese le opportunità per i Nev sullo sfondo della trasformazione energetica della Cina, delle tecnologie all'avanguardia per i Nev e le auto intelligenti, nonché della cooperazione internazionale nel settore.

Il mercato cinese dei veicoli a nuova energia ha mantenuto una forte crescita e le loro vendite sono aumentate del 134,9% su base annua nel mese di ottobre, raggiungendo circa 383.000 unità. Il possesso di Nev nel Paese ha raggiunto 5,8 milioni di unità alla fine di maggio del 2021, rappresentando circa la metà del totale globale, secondo la China Association of Automobile Manufacturers.

La crescente popolarità dei veicoli "verdi" non solo ha galvanizzato le aziende automobilistiche tradizionali, ma ha anche spinto i protagonisti emergenti come Baidu, Huawei e Xiaomi a entrare nel settore.

"In quanto casa automobilistica cinese, dal 2007 ci siamo concentrati sulla ricerca e lo sviluppo dei Nev. Abbiamo venduto oltre 200.000 veicoli a nuova energia a livello globale finora", ha dichiarato Wang Guangyu, senior manager della Jac. Oltre alle case automobilistiche, anche molti altri produttori cinesi stanno diventando 'verdi' nel processo di produzione per contribuire agli sforzi del Paese per ridurre il carbonio.

Per la Anhui Conch Group Co., Ltd., azienda leader dell'industria cinese del cemento, la raccolta del carbonio è stato un modo efficace per trasformare i rifiuti in ricchezza.

L'azienda ha investito 62 milioni di yuan (circa 9,7 milioni di dollari) in attrezzature per la raccolta del carbonio nel suo impianto di Baimashan, vicino al fiume Yangtze, nella città di Wuhu, nella provincia dello Anhui.

Il progetto pilota di raccolta e stoccaggio del carbonio può separare e purificare 50.000 tonnellate di anidride carbonica (CO2) emessa nella produzione di cemento ogni anno, che Conch venderà poi come CO2 alimentare e industriale.

Allo stesso tempo, l'azienda sta prendendo una serie di altre misure per abbassare le emissioni alla fonte, come ad esempio l'aggiornamento degli impianti, l'utilizzo di energia pulita, e la trasformazione del calore di scarto dei forni di cemento in elettricità. (XINHUA)