Cina: manifattura cinese diventa digitale (2)

(XINHUA) - HEFEI, 21 NOV - DIVENTARE DIGITALI Nella produzione, la programmazione della lavorazione è un passo complesso che deve prendere in considerazione vari fattori, come il personale, le attrezzature e i materiali.

Per produrre un computer portatile che contiene migliaia di componenti, gli operai devono manipolare oltre 300 materie prime, un lavoro che richiede un alto grado di precisione. La complessità aumenta esponenzialmente quando l'aspetto e la configurazione dei computer portatili sono personalizzati.

LCFC ha investito molto nella trasformazione digitale della catena di approvvigionamento negli ultimi anni. Tra le varie iniziative, ha costruito un'efficiente piattaforma per la catena di approvvigionamento per circa 70 produttori di componenti di computer portatili situati nelle vicinanze, la maggior parte delle quali possono essere consegnate all'azienda entro quattro ore.

Sulla piattaforma basata sul cloud, i lavoratori della LCFC possono accedere in tempo reale allo stato degli ordini e ai progressi di produzione dei fornitori, il che permette loro di coordinare meglio la fornitura e la produzione.

"Se la nostra azienda diventa digitale, dobbiamo far diventare digitali anche i nostri fornitori, altrimenti non possiamo raggiungere il livello desiderato di efficienza complessiva", ha dichiarato Bai Peng, Ceo di LCFC.

Il sistema intelligente di programmazione della produzione dell'azienda, che si basa su algoritmi di intelligenza artificiale e sulla tecnologia dei big-data, ha ridotto il tempo di programmazione della produzione a un minuto e mezzo, rispetto alle sei ore in cui veniva effettuata manualmente.

Ogni otto nuovi computer portatili venduti nel mondo, uno proviene dalla LCFC. I prodotti costruiti da noi sono stati venduti in 126 Paesi e regioni del mondo, ha precisato Bai.

Allo stesso modo, anche il produttore di elettrodomestici Changhong Meiling Co., Ltd. sta abbracciando la digitalizzazione industriale per promuovere l'efficienza.

Nella sua fabbrica è stata installata una serie di sensori collegati dalla rete 5G per monitorare le prestazioni e le condizioni delle attrezzature. Variabili come l'ordine, il flusso di materiale e il tasso di qualificazione sono mostrati su un grande schermo per aiutare i manager a prendere decisioni.

"Le informazioni raccolte dai sensori hanno ottimizzato il nostro funzionamento e aumentato l'efficienza della produzione del 25%", ha dichiarato Hu Mingyong, principale esperto di Internet industriale di Changhong Meiling.

A livello nazionale, la digitalizzazione ha aumentato i ricavi dell'85% delle imprese cinesi di almeno il 5%, secondo un libro bianco pubblicato a fine ottobre sull'Internet industriale cinese. (SEGUE)