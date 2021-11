Cina: il codice QR che salva la vita

(XINHUA) - SHENYANG, 21 NOV - Un semplice tesserino può giocare un ruolo importante nell'aiutare gli anziani smarriti a tornare a casa.

Scansionando il codice di risposta rapida (QR) presente sul tesserino di plastica, qualsiasi soccorritore con uno smartphone può accedere immediatamente al contatto di emergenza del portatore.

"È efficiente e fa risparmiare fatica", ha dichiarato Li Caoliang, capo della stazione di polizia Lei Feng, nella città di Fushun, nella provincia del Liaoning.

L'idea è venuta in mente a Li e ai suoi colleghi quattro anni fa, quando la stazione di polizia composta da 44 membri ha trattato oltre 200 casi di anziani smarriti in un anno, in media un caso ogni giorno lavorativo.

Gli agenti di polizia passavano ore a cercare di ottenere indizi su chi chiamare in base alle vaghe descrizioni degli anziani smarriti. In alcuni casi, gli anziani hanno dovuto passare la notte alla stazione di polizia prima che le loro famiglie venissero ritrovate.

Tra le oltre 65.000 persone nella giurisdizione di Li, quasi una su tre ha più di 60 anni. Alcuni di loro si perdono perché soffrono di demenza, perdita di memoria legata all'età, malattia di Alzheimer, atrofia cerebellare, e così via.

"Fare una passeggiata non è mai stato facile per loro", ha affermato Li. "Non possono dichiarare la loro identità, l'indirizzo o il numero di telefono, e la maggior parte di loro si perde spesso".

Gli anziani smarriti potrebbero affrontare conseguenze estreme, come fame, disidratazione, congelamento, persino la morte se non riescono ad accedere ad aiuti tempestivi, ha aggiunto.

I colleghi di Li hanno ideato il tesserino in plastica dopo un esperimento di due mesi e hanno ottenuto il brevetto della loro invenzione. Per la protezione della privacy, il codice QR registra le informazioni di contatto con il permesso anticipato dei loro titolari.

I casi di anziani smarriti sono scesi a circa 30 all'anno da quando è stato introdotto il tesserino QR, secondo la stazione di polizia Lei Feng.

"I buoni samaritani li aiutano semplicemente a trovare le loro famiglie senza chiedere il nostro aiuto", ha spiegato.

Oltre 50.000 di questi dispositivi sono stati distribuiti gratuitamente, di cui circa la metà a persone di altre parti del Paese, come la provincia dello Shandong e la regione autonoma di Xinjiang Uygur.

"Ero molto interessato a questa invenzione perché ci sono molte persone anziane nella mia giurisdizione", ha dichiarato Zhang Peng, capo della stazione di polizia di Hongmiaozi a Urumqi, capoluogo dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina.

La Cina ha 264 milioni di persone di età pari o superiore ai 60 anni, che rappresentano il 18,7% della sua popolazione totale di 1,4 miliardi, secondo il settimo censimento demografico condotto nel 2020. La popolazione anziana dovrebbe superare i 300 milioni in cinque anni.

Secondo Wang Jiajuan, deputato dell'Assemblea Nazionale del Popolo, la massima autorità legislativa cinese, l'innovativo codice QR ID ha contribuito a garantire la sicurezza della circolazione degli anziani in condizione di potenziale svantaggio.

"Per costruire una società a misura di anziano, dovremmo fornire adeguati servizi sociali, di viaggio e di svago, e ciò comprende anche le persone con disabilità fisica e mentale", ha aggiunto Wang, che si è a lungo concentrato sul miglioramento dei servizi pubblici per una società che tende all'invecchiamento. (XINHUA)