Cina: il codice QR che salva la vita

(XINHUA) - SHENYANG, 21 NOV - Un semplice tesserino può giocare un ruolo importante nell'aiutare gli anziani smarriti a tornare a casa.

Scansionando il codice di risposta rapida (QR) presente sul tesserino di plastica, qualsiasi soccorritore con uno smartphone può accedere immediatamente al contatto di emergenza del portatore.

"È efficiente e fa risparmiare fatica", ha dichiarato Li Caoliang, capo della stazione di polizia Lei Feng, nella città di Fushun, nella provincia del Liaoning.

L'idea è venuta in mente a Li e ai suoi colleghi quattro anni fa, quando la stazione di polizia composta da 44 membri ha trattato oltre 200 casi di anziani smarriti in un anno, in media un caso ogni giorno lavorativo.

Gli agenti di polizia passavano ore a cercare di ottenere indizi su chi chiamare in base alle vaghe descrizioni degli anziani smarriti. In alcuni casi, gli anziani hanno dovuto passare la notte alla stazione di polizia prima che le loro famiglie venissero ritrovate. (SEGUE)