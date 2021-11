Cina: il codice QR che salva la vita (3)

(XINHUA) - SHENYANG, 21 NOV - La Cina ha 264 milioni di persone di età pari o superiore ai 60 anni, che rappresentano il 18,7% della sua popolazione totale di 1,4 miliardi, secondo il settimo censimento demografico condotto nel 2020. La popolazione anziana dovrebbe superare i 300 milioni in cinque anni.

Secondo Wang Jiajuan, deputato dell'Assemblea Nazionale del Popolo, la massima autorità legislativa cinese, l'innovativo codice QR ID ha contribuito a garantire la sicurezza della circolazione degli anziani in condizione di potenziale svantaggio.

"Per costruire una società a misura di anziano, dovremmo fornire adeguati servizi sociali, di viaggio e di svago, e ciò comprende anche le persone con disabilità fisica e mentale", ha aggiunto Wang, che si è a lungo concentrato sul miglioramento dei servizi pubblici per una società che tende all'invecchiamento. (XINHUA)