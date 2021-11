Cina: coniate monete commemorative Paralimpiadi 2022

(XINHUA) - PECHINO, 21 NOV - La banca centrale cinese emetterà una serie di monete commemorative per i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022, mercoledì prossimo.

Le monete, tutte a corso legale, includono una moneta d'oro e una d'argento, ha riferito la People's Bank of China in una dichiarazione.

Entrambe le monete avranno l'emblema ufficiale delle Paralimpiadi invernali sul dritto, decorato con immagini della Grande Muraglia e fiocchi di neve.

La moneta d'oro raffinato, con un diametro di 20 mm, contiene 5 grammi di oro puro al 99,9% e ha un valore di 80 yuan (circa 12,5 dollari). Sul suo rovescio è incisa la mascotte delle prossime Paralimpiadi invernali.

In una forma rettangolare unica, la moneta d'argento raffinata contiene 15 grammi di argento fino al 99,9% e ha un valore di di 5 yuan.

Presenta i simboli di 6 sport presenti alle Paralimpiadi invernali e 'Pechino 2022' scritto in braille, secondo la dichiarazione. (XINHUA)