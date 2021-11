Cina: +12,9% commercio Shenzhen con Paesi B&R

(XINHUA) - SHENZHEN, 21 NOV - La città cinese meridionale di Shenzhen ha visto le sue importazioni ed esportazioni con i Paesi e le regioni lungo la Belt and Road (B&R) crescere fino a 606,1 miliardi di yuan (94,9 miliardi di dollari) nei primi 10 mesi di quest'anno, con un aumento su base annua del 12,9%, secondo la dogana della città.

Le importazioni ed esportazioni con i Paesi della B&R a ottobre hanno raggiunto oltre 59 miliardi di yuan, con un aumento dell'1,7%, totalizzando 12 mesi consecutivi di crescita.

I dati della dogana di Shenzhen mostrano che gli articoli meccanici ed elettrici rappresentano più dell'80% dei prodotti della città esportati verso i Paesi della B&R, e includono principalmente apparecchiature elettriche, componenti elettroniche, pannelli Lcd, computer e altre apparecchiature e componenti per l'elaborazione automatica dei dati.

Nei primi 10 mesi di quest'anno, i servizi di treni merci Cina-Europa in partenza da Shenzhen hanno introdotto 104 treni verso i Paesi e le regioni B&R che hanno trasportato 69.000 tonnellate di merci, per un valore di carico di 2,6 miliardi di yuan. (XINHUA)