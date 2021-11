Pechino 2022: tecnologia per neutralità carbonica

(XINHUA) - PECHINO, 20 NOV - I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022 sfrutteranno la tecnologia per offrire l'anno prossimo una manifestazione di neutralità carbonica agli appassionati di tutto il mondo.

Yu Hong, capo del dipartimento tecnico del Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2022, ha dichiarato in una conferenza stampa del 18 novembre che "abbiamo piani, mezzi e anche l'aspettativa di ospitare Giochi Olimpici verdi con strumenti high-tech".

Il National Speed Skating Oval, noto come 'Nastro di ghiaccio', applica la tecnologia di produzione del ghiaccio diretta a ciclo transcritico con anidride carbonica, portando le emissioni di questo gas prossime allo zero.

Il calore di scarto della refrigerazione può essere ulteriormente riciclato, aumentando l'efficienza energetica del 30-40%. Il Water Cube, sede di due Olimpiadi in cui si terrà il curling durante Pechino 2022, è stato trasformato in un Ice Cube in 20 giorni grazie a un sistema di monitoraggio a smontaggio rapido e livellamento dinamico. Anche lo stadio Nido d'Uccello si è evoluto in una sede digitale e a basse emissioni di carbonio con l'aiuto dell'Internet delle cose e dell'intelligenza artificiale.

"L'energia eolica e solare delle aree circostanti sarà trasferita alle tre sedi di gara di Pechino 2022, fornendo un approvvigionamento sufficiente di energia pulita per tutte le strutture durante i Giochi, con l'obiettivo di ospitare una manifestazione di neutralità carbonica e sostenibile", ha aggiunto Yu. (SEGUE)