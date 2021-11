Pechino 2022: tecnologia per neutralità carbonica (2)

(XINHUA) - PECHINO, 20 NOV - Per garantire la presenza di neve nelle sedi di gara di Yanqing e Zhangjiakou, dove si terranno le discipline invernali sulla neve di Pechino 2022, Zhao Weidong, uno dei direttori del Bocog, ha affermato che l'innevamento artificiale non avrà alcun impatto sulla sicurezza idrica e sull'ecologia locale e non provocherà carenze d'acqua.

Zhao ha proseguito dicendo che gli organizzatori hanno impiegato l'attrezzatura migliore a livello mondiale per l'innevamento artificiale. L'autorità idrica di Pechino ha precisato che la domanda d'acqua durante i Giochi rappresenterà l'1,6% del consumo idrico totale attuale nel distretto di Yanqing.

Il Bocog ha affermato che tutte le sedi dei Giochi e le strade che li collegano potranno essere coperte dal segnale 5G, compresa la ferrovia ad alta velocità Pechino-Zhangjiakou, consentendo al pubblico mondiale di ammirare i Giochi attraverso trasmissioni 8K in ultra alta definizione e di vivere la manifestazione con la realtà virtuale.

"Auguriamo sinceramente a tutti gli atleti di ottenere buoni risultati nelle sedi ad alta tecnologia durante i Giochi e ci sforzeremo anche di applicare in futuro le stesse tecnologie nello sviluppo di migliori aree di gioco e attrezzature per gli appassionati di sport", ha concluso Yu. (XINHUA)