Giornata Mondiale dei Bambini: città blu in Cina

(XINHUA) - PECHINO, 20 NOV - Oggi 23 città cinesi hanno illuminato di blu edifici e monumenti iconici, tra cui una sezione della Grande Muraglia cinese, per celebrare la Giornata Mondiale dei Bambini.

La celebrazione, organizzata dall'Unicef, è stata trasmessa in diretta streaming a causa della pandemia di Covid-19 e ha invitato l'intera società a unirsi per i diritti delle bambine e dei bambini alla salute, all'istruzione, alla protezione e alla partecipazione.

"Ci uniamo in questa Giornata Mondiale dell'Infanzia per riconoscere i progressi fatti per i bambini e per impegnarci a fare ancora di più per realizzare i diritti di ognuno di loro", ha dichiarato Cynthia McCaffrey, rappresentante Unicef in Cina.

Durante l'evento, sono stati annunciati due nuovi Youth Advocates dell'Unicef: il ventenne Zhao Chen, che ha una disabilità visiva, ha sostenuto l'accessibilità e l'inclusione digitale per i bambini e i giovani con disabilità e il diciannovenne Yu Xinwei, un sostenitore della salute mentale degli adolescenti.

L'Unicef e l'agenzia di stampa Xinhua hanno lanciato una funzione interattiva attraverso le loro rispettive piattaforme digitali, allo scopo di amplificare le voci dei bambini e le loro aspirazioni per un futuro migliore.

La Giornata Mondiale dei Bambini celebra l'adozione della Convenzione sui Diritti del Bambino avvenuta il 20 novembre 1989 e ratificata dalla Cina nel 1992. (XINHUA)