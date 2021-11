Covid: Cina rimane vigile sui casi importati

(XINHUA) - PECHINO, 20 NOV - Il Covid-19 ha segnato una ripresa per cinque settimane consecutive in tutto il mondo, aumentando la pressione sull'amministrazione cinese per quanto riguarda l'impegno sulla prevenzione dei casi importati. Lo ha dichiarato oggi un funzionario della sanità.

La Cina dovrebbe continuare a consolidare e implementare le misure di prevenzione e controllo esistenti, oltre a rafforzare la capacità di risposta epidemica delle aree portuali, ha annunciato Mi Feng, portavoce della Commissione Sanitaria Nazionale, nel corso di una conferenza stampa.

Il funzionario ha aggiunto che la Cina porterà avanti le misure di rilevamento precoce, le segnalazioni, i protocolli di quarantena e il trattamento dei casi di Covid-19 allo scopo di ridurre al minimo l'impatto sulla società. (XINHUA)