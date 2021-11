Covid: 3 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 20 NOV - In Cina continentale ieri sono stati segnalati tre nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 2 a Dalian, nella provincia di Liaoning nel nordest del Paese, e uno a Jilin, nella provincia omonima della Cina nord-orientale. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano.

Quest'ultima ha inoltre riferito di 20 nuovi casi importati in sei suddivisioni a livello provinciale.

Non sono emersi nuovi casi sospetti né vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia. (XINHUA)