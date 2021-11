Cina: Pechino 2022 spinge industria sport invernali

(XINHUA) - LANZHOU, 20 NOV - Con l'avvicinarsi dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, sempre più appassionati di sport invernali sono incoraggiati a dedicarsi allo sci nel resort Huada di Baiyin, nella provincia di Gansu. Questa tendenza promuove lo sviluppo dell'industria sportiva.

Gou Faxia, il manager del resort Huada, prevede che quest'inverno oltre 100.000 turisti arriveranno al resort grazie alla passione per lo sci portata dai Giochi Olimpici Invernali di Pechino.

"Il resort viene disinfettato tre volte al giorno. Sarà aperto al pubblico presto questo mese", spiega Gou, affermando che sia gli sciatori che i professionisti degli altri sport invernali potranno godersi il soggiorno nel resort, grazie all'offerta completa di strutture sciistiche.

Il centro di allenamento nazionale per eventi sulla neve di Baiyin è stato istituito da Shandong Huada Construction Group alla fine del 2019 come parte del resort Huada e contiene un centro servizi per sciatori con oltre 100 camere, una stazione sciistica di oltre 75.000 metri quadrati, una sala di allenamento indoor di quasi 3.000 metri quadrati e un circuito di biathlon con 3.000 posti.

Gli sciatori del Gansu Winter Sports Management Center si stanno attualmente allenando nel resort di Huada. Il team manager Liu Pengfei ha dichiarato che da quando il centro è stato fondato nel 2019, oltre 20 atleti che si dedicano a più discipline hanno partecipato all'allenamento.

"La temperatura e l'altitudine qui sono molto adatte all'allenamento e alla competizione", sostiene Liu. (SEGUE)