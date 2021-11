Cina: Pechino 2022 spinge industria sport invernali (2)

(XINHUA) - LANZHOU, 20 NOV - I campionati cinesi di sci di fondo 2020-2021 hanno preso il via al centro di allenamento a gennaio. È stato il primo evento nazionale di sport invernali del 2021 e si è svolto circa un anno prima delle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022. Ai campionati hanno partecipato più di 170 atleti di 23 squadre da tutto il Paese.

"Ho guardato tutte le gare dell'evento ed è stato davvero emozionante", racconta Zhang Tao, un istruttore di sci del resort.

Wang Hongwei, direttore generale del dipartimento sportivo dello Shandong Huada Construction Group, ha annunciato che la squadra nazionale di allenamento per para cross-country skiing and biathlon si recherà al centro il prossimo gennaio in preparazione dei Giochi Paralimpici Invernali del 2022, precisando che "tutti i preparativi per gli atleti con disabilità sono già stati eseguiti al centro".

Una statistica rilasciata lo scorso dicembre dalla Renmin University cinese mostra che circa 150 milioni di persone in Cina si sono dedicate agli sport invernali dal 2019 al 2020.

"Con l'avvicinarsi dei Giochi invernali del 2022, la prospettiva di attirare 300 milioni di persone verso gli sport invernali sta diventando realtà", afferma Wang, aggiungendo che l'industria degli sport invernali ha un grande futuro. (XINHUA)