Cina: oltre 300 mln automobili registrate nel 2021

(XINHUA) - HEFEI, 20 NOV - La Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, dovrebbe superare la cifra di 300 milioni di automobili registrate entro la fine di quest'anno. Lo ha reso noto oggi un funzionario della China Association of Automobile Manufacturers (Caam).

Shi Jianhua, vice segretario generale della Caam, ha dichiarato nel corso di un forum tenuto alla World Manufacturing Convention che si svolge a Hefei, capoluogo della provincia di Anhui della Cina orientale, che alla fine di settembre il Paese asiatico contava già 297 milioni di automobili registrate.

Il mercato automobilistico cinese continuerà la propria crescita stabile in futuro, con un aumento medio annuo previsto del 4% per cinque anni fino al 2025, ha aggiunto Shi. (XINHUA)