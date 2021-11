Cina: gigante delle batterie collaborerà con Zf

(XINHUA) - FUZHOU, 20 NOV - Contemporary Amperex Technology Co. (Catl), il principale produttore cinese di batterie agli ioni di litio per auto, ha firmato ieri un accordo di partnership strategica globale con il gruppo Zf per portare avanti la cooperazione nei servizi aftermarket.

In un comunicato Catl ha dichiarato che migliorerà le proprie capacità globali e l'efficienza nel segmento post-vendita attraverso la collaborazione con Zf, che con più di 10.000 officine partner nel proprio ecosistema aftermarket globale e con un numero crescente di prodotti per veicoli elettrici, verrà considerata l'opzione preferita nell'espansione della rete di servizi dell'azienda.

Secondo l'accordo, Catl fornirà a Zf un'esperienza completa di formazione sulle batterie. Le due parti hanno anche concordato di stabilire ed elevare congiuntamente gli standard per diventare il punto di riferimento del settore.

"La partnership con Zf è un passo importante verso lo sviluppo di una catena del valore globale e completa per le batterie", ha affermato Zhou Jia, Ceo di Catl.

"Insieme a Catl, faremo crescere ulteriormente l'impronta globale e le soluzioni per i servizi leader della divisione aftermarket di Zf", ha commentato Holger Klein, membro del Board of Management del gruppo Zf. (XINHUA)