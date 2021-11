Cina: convention dà nuova vita al manifatturiero

(XINHUA) - HEFEI, 20 NOV - La quarta World Manufacturing Convention ha preso il via ieri a Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese di Anhui, presentando una serie di tecnologie e prodotti all'avanguardia del Paese asiatico.

L'evento di quattro giorni, intitolato 'Guidata dall'innovazione, potenziata dal digitale: l'industria manifatturiera globale allineata per una crescita di alta qualità', si concentra sulle tendenze all'avanguardia, mostra i risultati dello sviluppo ed esplora un nuovo percorso di produzione di alta qualità.

Il tema dell'evento è in linea con l'attuale tendenza di integrare l'economia digitale nel settore manifatturiero, ha commentato Ma Jiantang, un alto funzionario del Development Research Center del Consiglio di Stato, in occasione della cerimonia di apertura.

Ma ha aggiunto che la Cina sfrutterà ulteriormente il potenziale dell'economia digitale per rafforzare lo sviluppo di alta qualità del settore, promuovendo le ricerche fondamentali in ambito software, microprocessori, componenti di base e accelerando la costruzione di infrastrutture della rete 5G, di grandi centri dati e di Internet industriale.

I dati hanno mostrato che, nel mese di ottobre, il valore aggiunto industriale cinese sopra un parametro designato è salito del 3,5% su base annua, con un tasso di crescita di 0,4 punti percentuali rispetto al mese precedente.

Nel frattempo, i valori aggiunti della produzione high-tech e delle attrezzature sono aumentati rispettivamente del 14,7% e del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. (SEGUE)