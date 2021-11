Cina: convention dà nuova vita al manifatturiero (2)

(XINHUA) - HEFEI, 20 NOV - Il settore manifatturiero cinese ha affrontato varie difficoltà e sfide, mantenendo la spinta verso la ripresa con nuovi progressi nello sviluppo di alta qualità, ha dichiarato Xin Guobin, vice ministro dell'Industria e dell'Informatica, durante la cerimonia di apertura.

"Lo sviluppo del settore manifatturiero ha fornito un forte sostegno alla crescita costante dell'economia cinese e ha dato un importante contributo alla ripresa dell'economia mondiale", ha affermato Xin.

La convention, che copre un'area di oltre 43.000 metri quadrati, comprende vari seminari industriali, eventi per mettere in contatto le imprese, esposizioni di veicoli a nuova energia, di produzione intelligente, prodotti importati e altro.

L'evento offre un'ampia piattaforma per una più profonda cooperazione nella produzione globale e nello sviluppo sostenibile, soprattutto in un momento in cui la catena di approvvigionamento mondiale è ostacolata dalla pandemia, ha detto Christian Wulff, presidente globale della Global Alliance of Small and Medium Enterprises.

In futuro la Cina accelererà il perfezionamento dei regolamenti sulle transazioni di dati e il quadro di supervisione, in modo da coltivare nuove forme di servizio dati e promuovere un'ulteriore apertura nel settore, ha detto Ma.

Secondo il comitato organizzatore, il convegno ha attirato 800 ospiti, tra cui diplomatici stranieri, funzionari di organizzazioni internazionali legate al settore manifatturiero e alti dirigenti di aziende Global Fortune 500.

Alle tre precedenti edizioni dell'evento sono stati firmati 1.752 progetti con investimenti totali di 1.800 miliardi di yuan (circa 282 miliardi di dollari). Alla fine di ottobre 2021 più dell'80% di questi piani erano già in costruzione. (XINHUA)