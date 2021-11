Cina: aumento vendite online gen-ott a Zhejiang

(XINHUA) - HANGZHOU, 20 NOV - La provincia di Zhejiang, uno dei centri principali dell'e-commerce nella Cina orientale, ha registrato un robusto aumento delle vendite al dettaglio online nei primi dieci mesi di quest'anno.

Le vendite al dettaglio online della provincia nel periodo hanno raggiunto un valore di 1.840 miliardi di yuan (circa 288,3 miliardi di dollari), in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo i dati del dipartimento provinciale del commercio.

I residenti della provincia, sede del gigante dell'e-commerce Alibaba, hanno speso quasi 953,74 miliardi di yuan per lo shopping online da gennaio a ottobre, con un aumento del 14,7% rispetto al 2020.

Vestiti, scarpe, borse, decorazioni per la casa, computer, dispositivi di comunicazione ed elettronica di consumo si sono classificati nelle prime categorie in termini di vendite online.

Nel periodo in esame le vendite al dettaglio online del Paese sono aumentate del 17,4% rispetto all'anno precedente, raggiungendo circa 10.380 miliardi di yuan in base ai dati del National Bureau of Statistics. (XINHUA)