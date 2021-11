Cina: al via conferenza su 5G e Internet industriale

(XINHUA) - WUHAN, 20 NOV - La 2021 China 5G + Industrial Internet Conference, ospitata congiuntamente dal ministero dell'Industria e dell'Informatica e dal governo popolare della provincia di Hubei, ha preso il via oggi a Wuhan, nella Cina centrale.

Accademici ed esperti, imprenditori e rappresentanti di associazioni industriali di tutto il Paese si sono riuniti all'evento a livello nazionale per discutere della più ampia integrazione e dell'innovazione del 5G e di Internet industriale.

Da ieri, alla conferenza sono iniziate un totale di 21 sessioni tematiche su argomenti che riguardano le applicazioni in settori come l'industria mineraria, l'acciaio, i trasporti, la produzione, l'energia elettrica, l'innovazione integrata nella sanità, l'istruzione e le città intelligenti, le tecnologie chiave come l'identificazione di Internet industriale, l'ecologia della sicurezza, l'applicazione delle blockchain e l'intelligenza industriale.

È in programma anche un'esposizione di risultati ottenuti nel campo '5G + Industrial Internet'. L'area espositiva è aumentata dai 5.900 metri quadrati dell'anno scorso ai 9.100 metri quadrati di questa edizione e sono state realizzate quattro zone tematiche: rete e scena informatica, piattaforme, sicurezza e applicazioni industriali.

Per la conferenza è stata anche istituita un'area interattiva che fornirà esperienze visive, basate su scenari, coinvolgenti e interattive per il pubblico dei non addetti ai lavori. (XINHUA)