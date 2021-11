Cina: 17.900 mld di yuan di nuovi prestiti bancari

(XINHUA) - PECHINO, 20 NOV - I nuovi prestiti bancari della Cina hanno raggiunto la cifra di 17.900 miliardi di yuan (circa 2.800 miliardi di dollari) nei primi 10 mesi del 2021, con una crescita di 78,3 miliardi di yuan su base annua. Lo ha reso noto la China Banking and Insurance Regulatory Commission.

L'offerta ragionevole e abbondante di fondi ha soddisfatto con efficacia la domanda di finanziamento dell'economia reale, come ha dichiarato ieri un portavoce della commissione.

Durante il periodo in esame i nuovi prestiti all'industria manifatturiera hanno raggiunto i 2.300 miliardi di yuan, superando il totale registrato nel 2020.

I prestiti inclusivi alle micro e piccole imprese sono saliti di 3.200 miliardi di yuan, con un aumento del 24,6% su base annua e con un tasso di crescita di 9,7 punti percentuali più veloce rispetto all'aumento medio dei prestiti bancari.

La commissione ha annunciato che i nuovi prestiti alle imprese private sono arrivati a 5.000 miliardi di yuan e hanno rappresentato il 53,5% del totale dei nuovi finanziamenti alle imprese. (XINHUA)