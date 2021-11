Borsa di Pechino: più investitori nei primi 7 giorni

(XINHUA) - PECHINO, 20 NOV - Nella prima settimana di negoziazioni della nuova Borsa di Pechino altri investitori hanno aperto conti, come mostrano i dati ufficiali.

Dopo l'apertura avvenuta il 15 novembre, la borsa ha dichiarato di aver registrato la creazione di 340.000 nuovi conti qualificati durante la settimana, che hanno portato il numero totale a 4,37 milioni.

Le negoziazioni sono state stabili nella prima settimana, con un fatturato totale di 21,2 miliardi di yuan (3,32 miliardi di dollari) per gli 81 titoli del listino.

La borsa è una piattaforma che serve le piccole e medie imprese orientate all'innovazione. Il primo lotto di 81 aziende è composto dai leader in termini di prestazioni nei rispettivi settori, che vantano operazioni commerciali solide e un grande potenziale di crescita.

La borsa adotta il sistema di offerta pubblica iniziale basato sulla registrazione, in linea con il listino dell'innovazione scientifico-tecnologica in stile Nasdaq, noto anche come mercato STAR della Borsa di Shanghai e il mercato a forte impronta tecnologica ChiNext della Borsa di Shenzhen.

