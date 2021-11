Vaccini: Pechino, oltre 950mila dosi ai bimbi

(XINHUA) - PECHINO, 19 NOV - Fino a ieri, a Pechino sono state somministrate un totale di 951.100 dosi di vaccini anti Covid-19 ai bambini tra i 3 e gli 11 anni, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali.

A partire dal 28 ottobre, la capitale cinese ha iniziato la vaccinazione per i bambini tra i 3 e gli 11 anni. Alla giornata di ieri, sono oltre 950.000 i minori di questa fascia d'età ad essere stati vaccinati, mentre un totale di 21,6 milioni di residenti della capitale hanno ricevuto le vaccinazioni, per un totale di circa 50 milioni di dosi somministrate.

I minori tra i 3 e gli 11 anni possono ricevere il vaccino solo se sono pienamente informati, consenzienti e disposti farsi vaccinare. I loro tutori devono essere informati in anticipo della vaccinazione e informare il personale medico delle condizioni di salute dei propri figli. (XINHUA)