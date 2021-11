Svelati nomi dei cuccioli di panda allo zoo francese

(XINHUA) - PARIGI, 19 NOV - La medaglia d'oro olimpica cinese Zhang Jiaqi e la stella del calcio francese Kylian Mbappe' hanno annunciato i nomi dei cuccioli di panda gigante appena nati allo zoo di Beauval, nella Francia centrale.

Stando ai funzionari dello zoo, più di 120.000 internauti francesi hanno espresso il loro voto per scegliere Huan Lili e Yuan Dudu tra cinque coppie di nomi per i cuccioli, e hanno precisato che i due nomi rappresentano l'amicizia tra Francia e Cina e un augurio di buona salute per i piccoli.

I panda gemelli sono nati dalla madre Huan Huan e dal padre Yuan Zai ad agosto. I genitori sono arrivati in Francia nel 2012. (SEGUE)