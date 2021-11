Svelati nomi dei cuccioli di panda allo zoo francese (2)

(XINHUA) - PARIGI, 19 NOV - "Tra circa due mesi, un altro panda, una delle mascotte dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, Bing Dwen Dwen, attirerà l'attenzione internazionale nella mia città natale, Pechino. Non vedo l'ora di incontrare gli atleti di tutto il mondo a Parigi nel 2024", ha dichiarato Zhang ai giornalisti.

Mbappe ha detto che è stato un momento memorabile partecipare a un tale evento con una campionessa olimpica: si è sentito orgoglioso e onorato.

Yu Jinsong, incaricata d'affari dell'ambasciata cinese in Francia, ha dichiarato che Huan Huan e Yuan Zai dal loro arrivo hanno ampliato la loro famiglia, grazie agli sforzi congiunti dello zoo di Beauval e della Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding cinese, simbolo dell'amicizia sino-francese.

Nel 2017, Huan Huan ha dato alla luce due cuccioli gemelli, i primi panda nati in Francia. Il primo piccolo è morto poco dopo la nascita e il secondo è stato chiamato Yuan Meng. (XINHUA)