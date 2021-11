In Cina, una mostra digitale sulla Via della Seta

(XINHUA) - LANZHOU, 19 NOV - Una piattaforma di esposizione digitale è stata istituita a Dunhuang, città situata lungo la Via della Seta nella provincia del Gansu, nel nord-ovest della Cina. La piattaforma mostra i 40 siti del patrimonio mondiale del Paese e i beni culturali che si trovano lungo la Via della Seta, secondo quanto dichiarato oggi dall'Accademia Dunhuang.

La piattaforma online, gestita dall'Accademia, offre al pubblico uno sguardo su 27 luoghi del patrimonio culturale mondiale e 13 siti di beni culturali chiave sotto protezione dello Stato in Shaanxi, Gansu, Xinjiang e Henan.

I siti storici popolari visualizzabili sulla piattaforma includono i guerrieri di terracotta, le grotte di Mogao e le grotte di Kizil, ha precisato Wu Jian, direttore del dipartimento di conservazione e ricerca dell'accademia.

"Questa piattaforma è un nuovo tentativo per proteggere e promuovere la cultura tradizionale e riportare in vita i beni culturali in maniera virtuale", ha detto Wu.

L'Accademia Dunhuang si sforzerà di includere un maggior numero di siti culturali antichi e di offrire servizi multilingue attraverso il sito web o l'applicazione mobile, ha aggiunto Wu. (XINHUA)