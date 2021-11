Cina taglia prezzi al dettaglio di benzina e diesel

(XINHUA) - PECHINO, 19 NOV - La Cina taglierà i prezzi al dettaglio della benzina e del diesel a partire da domani. Lo ha annunciato il principale pianificatore economico del Paese.

Secondo la Commissione Nazionale di Sviluppo e Riforma, i prezzi della benzina e del diesel diminuiranno rispettivamente di 95 yuan (circa 14,88 dollari) a tonnellata e di 90 yuan a tonnellata.

In base all'attuale meccanismo dei prezzi, se le tariffe internazionali del greggio variano di più di 50 yuan a tonnellata e rimangono a quel livello per 10 giorni lavorativi, in Cina i costi dei prodotti petroliferi raffinati come la benzina e il diesel saranno adeguati di conseguenza.

Le tre maggiori compagnie petrolifere cinesi, vale a dire China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation e China National Offshore Oil Corporation, sono state invitate a mantenere la produzione di petrolio e a facilitare il trasporto per garantire forniture stabili.

