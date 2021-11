Cina: Shaanxi, livelli record commercio estero

(XINHUA) - XI'AN, 19 NOV - Il commercio estero della provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi è aumentato del 26,5%, arrivando a oltre 390,1 miliardi di yuan (circa 61 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-ottobre di quest'anno, riferiscono le autorità doganali locali.

Secondo la dogana del capoluogo di provincia Xi'an infatti, l'ammontare del commercio estero della provincia ha superato il totale dell'anno scorso.

Durante il periodo, le esportazioni dello Shaanxi si sono innalzate arrivando a 209,17 miliardi di yuan, con un aumento del 33,9% su base annua, mentre le relative importazioni sono aumentate del 19% arrivando quasi a quota 180,98 miliardi di yuan.

L'export relativo ai prodotti meccanici ed elettrici dello Shaanxi è cresciuto del 37,2% raggiungendo circa 189 miliardi di yuan, pari a circa il 90,8% del totale della provincia.

Durante il periodo, lo Shaanxi ha assistito ad attive relazioni commerciali con i Paesi lungo la 'Belt and Road', registrando con questi un commercio totale per oltre 65 miliardi di yuan, in crescita del 29,1% su base annua. (XINHUA)