Cina: nel 2022 previsti oltre 10 mln nuovi laureati

(XINHUA) - PECHINO, 19 NOV - Nel 2022 sono previsti in Cina 10,76 milioni di nuovi laureati dalle università e dai college nazionali, 1,67 milioni in più rispetto a quest'anno. Lo a reso noto oggi il ministero dell'Istruzione.

Il ministero dell'Istruzione e il ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale hanno tenuto oggi una videoconferenza online per prendere accordi su come aiutare gli studenti laureati a trovare un lavoro o ad avviare un'attività.

(XINHUA)