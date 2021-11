Cina investe nel settore automobilistico in Ungheria (2)

(XINHUA) - BUDAPEST, 19 NOV - Sempre nella giornata di ieri, Szijjarto aveva partecipato in precedenza anche al lancio di un altro investimento cinese: la consegna del nuovo stabilimento di produzione della S.E.G.A. Hungary Ltd. a Szirmabesenyo, nella periferia di Miskolc.

Secondo il Ministro la società di proprietà cinese sta realizzando il suo più grande stabilimento in Europa a Miskolc, dove produrrà motorini di avviamento e generatori all'avanguardia con lo Stato ungherese che ha supportato l'investimento da 4,5 miliardi di fiorini, con 1,3 miliardi di fiorini. L'azienda assumerà 40 nuovi ingegneri, oltre a mantenere i suoi attuali 1.426 dipendenti.

La politica di apertura a Oriente del governo, ha detto Szijjarto, si è dimostrata chiaramente quale una storia di successo, dato che l'Ungheria è ora la prima destinazione di investimento per le aziende cinesi in Europa centrale. (1 dollaro USA = 320,97 fiorini ungheresi). (XINHUA)