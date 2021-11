Cina: al via il World Manufacturing Convention

(XINHUA) - HEFEI, 19 NOV - La quarta World Manufacturing Convention ha preso il via oggi a Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese dello Anhui.

L'evento di quattro giorni, intitolato 'innovation-driven, digitally empowered: global manufacturing industry aligned for high-quality growth' (guidata dall'innovazione, potenziata a livello digitale: l'industria manifatturiera globale allineata per una crescita di alta qualità), mira a promuovere la produzione di qualità e ad approfondire gli scambi tra la Cina e il resto del mondo.

La convention, che copre un'area di oltre 43.000 metri quadrati, prevede vari seminari industriali, eventi di matchmaking per il business, oltre a mostre di veicoli a nuova energia, produzione intelligente e prodotti importati.

All'evento partecipano 800 ospiti tra cui diplomatici stranieri, funzionari di organizzazioni internazionali e senior manager di aziende elencate nella Global Fortune 500, secondo il comitato organizzatore. (SEGUE)