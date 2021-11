Cina: al via il World Manufacturing Convention (2)

(XINHUA) - HEFEI, 19 NOV - Come ospite d'onore dell'evento, la Repubblica di Corea ha allestito un padiglione nazionale e ha in programma di organizzare una serie di attività di cooperazione e scambio.

Il convegno offre un'ampia piattaforma per una più profonda cooperazione nella produzione globale e nello sviluppo sostenibile, ha dichiarato Christian Wulff, presidente globale della Global Alliance of Small and Medium Enterprises.

Il convegno si concentra sulle tendenze d'avanguardia, mostra i risultati di sviluppo ed esplora un nuovo percorso di produzione di alta qualità molto adatto alle esigenze della situazione attuale, ha detto Xin Guobin, vice ministro dell'Industria e dell'Informatica, aggiungendo che svolgerà un ruolo positivo nella promozione dello sviluppo di alta qualità della produzione.

Un totale di 1.752 progetti con investimenti di 1.800 miliardi di yuan (circa 282 miliardi di dollari) sono stati firmati durante le tre convention precedenti, di cui oltre l'80% ha dato il via alla propria realizzazione entro la fine di ottobre 2021. (XINHUA)