Cina: a Macao eventi culturali cinesi e portoghesi (2)

(XINHUA) - MACAO, 19 NOV - Un totale di sei compagnie di artisti di Macao si sono inoltre esibite in canti e danze tradizionali tipiche di Portogallo, Brasile e altri Paesi e regioni di lingua portoghese presso le comunità locali della Regione amministrativa speciale.

Inoltre, i famosi edifici storici della città in stile portoghese sull'isola di Taipa hanno offerto tour gratuiti in occasione del suo centenario, portando i residenti locali a conoscere meglio le condizioni di vita dei discendenti portoghesi a Macao.

Ao Ieong U, segretario per gli affari sociali e la cultura del governo della Regione amministrativa speciale di Macao, ha affermato che gli eventi mirano a costruire una piattaforma e un ponte tra le diverse civiltà della Cina e dei Paesi di lingua portoghese per promuovere l'amicizia, la comprensione reciproca e la prosperità comune. (XINHUA)