Agenzia antitrust a garanzia concorrenza leale

(XINHUA) - PECHINO, 19 NOV - E' stata inaugurata ieri a Pechino agenzia nazionale antitrust allo scopo di rafforzare la supervisione antimonopolio nel Paese.

Nel suo intervento alla cerimonia di apertura, Wang Yong, capo della Commissione antimonopolio del Consiglio di Stato, ha fatto appello a un migliore sistema di regolamentazione per creare un ambiente di mercato equo. Secondo quest'ultimo, la mossa riflette la grande importanza attribuita dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e dal Consiglio di Stato al lavoro antimonopolio.

L'agenzia nazionale antitrust è stata istituita nello stesso edificio sede della State Administration for Market Regulation (Samr).

Wang ha posto enfasi sugli sforzi per accelerare il miglioramento del sistema di regolamentazione antimonopolio nonché delle norme e i regolamenti per mantenere un ambiente di mercato equo e fornire un forte sostegno volto a costruire un nuovo paradigma di sviluppo, un sistema di mercato di alto livello e uno sviluppo di alta qualità.

Wang ha invitato l'agenzia ad attuare ulteriormente le politiche di concorrenza leale e a rafforzare la supervisione e l'applicazione della legge nei settori che coinvolgono l'economia di piattaforma, l'innovazione per quanto concerne scienza e tecnologia, la sicurezza delle informazioni e il sostentamento degli individui.

L'alto funzionario ha messo in guardia contro tutte le forme di monopolio e concorrenza sleale, nonché contro l'espansione disordinata del capitale, e ha sollecitato sforzi per proteggere i diritti e gli interessi legittimi delle entità del mercato e dei consumatori.

Wang ha anche evidenziato la creazione di un ambiente di mercato favorevole alla concorrenza leale e al sano sviluppo delle relative entità.

Il Consiglio di Stato ha nominato Gan Lin, vice direttore della Samr, come capo della nuova agenzia. (XINHUA)