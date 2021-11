Agenzia antitrust a garanzia concorrenza leale (2)

(XINHUA) - PECHINO, 19 NOV - Wang ha invitato l'agenzia ad attuare ulteriormente le politiche di concorrenza leale e a rafforzare la supervisione e l'applicazione della legge nei settori che coinvolgono l'economia di piattaforma, l'innovazione per quanto concerne scienza e tecnologia, la sicurezza delle informazioni e il sostentamento degli individui.

L'alto funzionario ha messo in guardia contro tutte le forme di monopolio e concorrenza sleale, nonché contro l'espansione disordinata del capitale, e ha sollecitato sforzi per proteggere i diritti e gli interessi legittimi delle entità del mercato e dei consumatori.

Wang ha anche evidenziato la creazione di un ambiente di mercato favorevole alla concorrenza leale e al sano sviluppo delle relative entità.

Il Consiglio di Stato ha nominato Gan Lin, vice direttore della Samr, come capo della nuova agenzia. (XINHUA)