Treni cinesi per la metropolitana portoghese

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 18 NOV - Crrc Tangshan Co. Ltd., uno dei principali produttori cinesi di treni ad alta velocità, ha dichiarato di aver iniziato a produrre vagoni della metropolitana per un progetto che verrà realizzato a Porto, in Portogallo.

Secondo l'accordo firmato nel gennaio 2020 l'azienda, con sede nella città di Tangshan nella provincia di Hebei della Cina settentrionale, produrrà 18 treni della metropolitana con 72 carrozze in totale per una società locale della metropolitana di Porto e fornirà un servizio di manutenzione di 5 anni.

Con una capacità massima di 346 persone su ogni treno e una velocità massima di 80 km all'ora, i vagoni della metropolitana secondo il produttore sono caratterizzati da un design leggero, basso consumo energetico, rumore contenuto e funzionamento intelligente.

"Ci concentreremo sulla produzione, la qualità, il controllo dei costi e completeremo il progetto con standard elevati e rispettando requisiti rigorosi", ha dichiarato Tan Mu, direttore generale di Crrc Tangshan. (XINHUA)