Il sogno di un allenatore di basket italiano in Cina

(XINHUA) - HAIKOU, 18 NOV - Ogni sabato mattina, Gianmarco Sapio si presenta puntuale sul campo della Nba Basketball School di Haikou, capoluogo della provincia cinese di Hainan, pronto a insegnare ai ragazzi il gioco del basket.

Sapio, 33 anni, proveniente da Napoli, la 'città del sole', ha lavorato come allenatore di basket in Cina per otto anni e ora è il direttore tecnico della Nba Basketball School di Haikou.

"Nello sport, la cosa più importante è amare quel che si fa, soprattutto quando si è molto giovani", spiega l'allenatore il quale ritiene che l'interesse sia il miglior insegnante. La prima cosa che Sapio insegna ai ragazzi infatti, oltre alle abilità, è l'amore per il gioco, il rispetto per i compagni di squadra e delle regole.

L'italiano si è innamorato del basket all'età di sei anni: "quando giocavo, avevo sempre una migliore comprensione del gioco rispetto ai miei coetanei", ricorda.

È stata proprio la passione per il basket che ha fatto sì che Sapio continuasse a giocare, e a 18 anni, quando ha dato la sua prima lezione, ha capito di "non poterne fare a meno": "amo stare in campo con i ragazzi, divertirmi con loro e condividere le mie conoscenze. Ho capito che è nella mia natura", aggiunge l'allenatore italiano. (SEGUE)