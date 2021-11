Il sogno di un allenatore di basket italiano in Cina (3)

(XINHUA) - HAIKOU, 18 NOV - Dopo avervi trascorso otto anni, secondo Sapio la Cina è un Paese sicuro e bello e i cinesi hanno molto in comune con gli abitanti dell'Italia del sud: "siamo tutti socievoli, adattabili e amanti della vita".

Un'altra cosa di cui lo sportivo è appassionato è il cibo cinese, in particolare i Jiaozi, o ravioli, ripieni di erba cipollina cinese, che gli ricordano sempre la pasta fresca mangiata nella sua terra natia.

"Ho l'impressione di essermi fatto una casa qui, la mia seconda casa", afferma Sapio, il quale spera di dare il suo contributo al basket e di aiutare la crescita del gioco in Cina.

