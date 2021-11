Il sogno di un allenatore di basket italiano in Cina (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 18 NOV - Prima di iniziare la sua carriera nel 2019 ad Hainan, Sapio aveva lavorato a Shanghai e a Dongguan, nella provincia cinese meridionale del Guangdong.

La sua prima offerta di lavoro ricevuta in Cina risale invece al 2013 e riguardava la posizione di consulente sportivo per le attività inerenti al basket presso un club di Shanghai.

"Amo allenare giocatori di Paesi e culture diverse, quindi ho accettato l'offerta senza esitazione", ricorda Sapio. Ciò che ha portato l'italiano a Shanghai non è stata solo la sua ossessione per questo sport, ma anche il vasto mercato del basket in Cina, il Paese più popoloso al mondo con 1,4 miliardi di persone.

E senza ombra di dubbio, lavorare sodo dà i suoi frutti.

Quando è stato Ct della squadra Under 15 nella scuola di basket di Dongguan, l'italiano l'ha portata alla vittoria, vincendo due volte il campionato nazionale cinese per la categoria. Nel 2018 Sapio si è aggiudicato anche il premio Cba Youth Coach of the Year, diventando il primo allenatore estero a vincere tale onorificenza. Ora che vive ad Haikou da due anni, lo sportivo dice di essersi innamorato dell'isola, la cui vita si adatta bene alla sua persona.

"Il clima di Hainan è simile a quello della mia città natale.

Qui l'estate dura a lungo e l'inverno è molto breve. Mi piacciono il sole, le spiagge e il mare", afferma. Qualche mese fa, Sapio ha conseguito la patente di guida. All'italiano infatti piace guidare lungo il mare e recarsi nelle diverse città dell'isola: "sto cercando di imparare a fare surf".

(SEGUE)