Hong Kong: emesse le prime obbligazioni in euro

(XINHUA) - HONG KONG, 18 NOV - Il governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (Hong Kong Special Administrative Region o Hksar) ha annunciato oggi il successo dell'offerta da 3 miliardi di dollari di obbligazioni verdi denominate nella valuta americana e in euro.

L'emissione comprende 1 miliardo di dollari di obbligazioni decennali denominate in dollari, 1,25 miliardi di euro di titoli quinquennali e 500 milioni di euro di obbligazioni ventennali denominate in euro; la tranche ventennale è il bond verde governativo in euro con la scadenza più lunga emesso finora nella regione asiatica, nonché la prima offerta dell'amministrazione della Hksar di obbligazioni denominate nella valuta europea.

Dopo un roadshow virtuale che si è tenuto il 15 e il 16 novembre, le obbligazioni verdi sono state quotate il 17 novembre, con il tasso di rendimento per le obbligazioni decennali fissato all'1,855%, per quelle quinquennali allo 0,019% e per quelle ventennali all'1,059%.

Nonostante la recente volatilità del mercato, le obbligazioni verdi sono state ben accolte dagli investitori globali. I titoli a 10 anni hanno attirato 2,9 miliardi di dollari in ordini, mentre quelli a 5 e 20 anni hanno attirato ordini per oltre 2,2 miliardi di euro. (SEGUE)