Hong Kong: emesse le prime obbligazioni in euro (2)

(XINHUA) - HONG KONG, 18 NOV - Paul Chan, segretario della finanza del governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ha detto che la forte domanda per le obbligazioni verdi dell'amministrazione della Hksar sottolinea la fiducia degli investitori nei fondamentali economici di Hong Kong e il loro sostegno agli sforzi del governo locale contro il cambiamento climatico e per raggiungere la neutralità carbonica.

L'offerta inaugurale denominata in euro ha permesso al governo della Hksar di raggiungere un nuovo gruppo di investitori, ha aggiunto Chan.

Le obbligazioni verdi dovrebbero essere scambiate il 24 novembre e saranno quotate alla Borsa di Hong Kong e alla Borsa di Londra. I proventi raccolti saranno accreditati al Capital Works Reserve Fund per progetti governativi che forniscono benefici ambientali e sostengono lo sviluppo sostenibile di Hong Kong. (XINHUA)