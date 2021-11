Covid: sei nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 18 NOV - Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 6 nuovi casi a trasmissione locale di Covid-19.

Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano.

Di questi, 5 sono emersi a Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning e uno nella prefettura autonoma di Dehong Dai e Jingpo, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. La commissione ha inoltre riferito di 29 nuovi casi importati.

Non vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia né nuovi casi sospetti.

Alla fine di ieri il totale dei casi importati nella Cina continentale ammontava a 9.948, tra i quali 9.558 dimessi dagli istituti in cui erano in cura dopo essersi ripresi e 390 pazienti tuttora ricoverati. Non sono stati segnalati decessi tra i casi importati.

Il totale dei contagi confermati in Cina continentale al 17 novembre ha raggiunto quota 98.403, di cui 92.534 dimessi dalle strutture ospedaliere a seguito di guarigione mentre sono 4.636 le vittime provocate da conseguenze dovute al virus. Al momento 1.233 pazienti sono ancora in terapia, 16 dei quali in condizioni gravi.

Ieri in Cina continentale sono emerse tre infezioni sospette.

Nella stessa giornata, ci sono stati in totale 27 nuovi asintomatici, tutti importati. Il totale degli asintomatici sotto osservazione medica è pari a 494, di cui 347 importati.

(XINHUA)