Cina:oltre 30.000 uccelli migratori su lago Hengling

(XINHUA) - CHANGSHA, 18 NOV - Una riserva naturale nella provincia cinese centrale dell'Hunan ha attirato 31.200 uccelli migratori; il numero dei volatili che trascorreranno l'inverno sul posto è aggiornato alla data di ieri.

Il personale della riserva naturale del lago Hengling nella contea di Xiangyin ha osservato 32 specie di uccelli, tra cui sette cicogne nere, quattro gru bianche, 170 gru grigie e 420 piccoli cigni, tutte poste sotto protezione nazionale. La riserva fa parte della zona umida del lago Dongting, il secondo specchio d'acqua dolce più grande della Cina.

Li Sijun, che fa parte dello staff della riserva, ha affermato che sono sempre di più gli uccelli migratori che si recano nella zona protetta per svernare, un fatto che dimostra che l'ambiente che circonda il lago continua a migliorare.

Negli ultimi anni, il governo locale ha realizzato progetti di ripristino delle zone umide, ha dato il via a un giro di vite contro il bracconaggio e ha profuso ogni sforzo per creare un habitat sicuro per gli uccelli migratori. (XINHUA)