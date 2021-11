Cina: tomba dinastia Ming rinvenuta in un cantiere

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 18 NOV - Un'antica tomba che si ritiene risalga alla dinastia Ming (1368-1644) è stata dissotterrata nella provincia settentrionale cinese dell'Hebei, come reso noto oggi dal dipartimento locale per la protezione dei reperti culturali.

La tomba, di forma ottagonale, è ben conservata e caratterizzata da delicate incisioni sui mattoni. Al di sotto della struttura si trovano due bare affiancate, ognuna contenente uno scheletro.

Sono stati inoltre rinvenuti quattro piatti ben conservati in smalto bianco e una ciotola in porcellana blu e bianca, i quali, insieme alla tomba, si ritiene risalgano alla metà del periodo della dinastia Ming.

L'area di scavo si trova in un cantiere nella contea di Qiuxian. Secondo gli esperti, la scoperta contribuisce allo studio delle usanze di sepoltura nella zona. (XINHUA)